J. Weck GmbH & Co. KG Zwei Dutzend Investoren interessieren sich für Weck-Gläser

Nach Angaben des Insolvenzverwalters haben sich bereits rund zwei Dutzend Interessenten „mit ersten, unverbindlichen Angeboten gemeldet, darunter sind sowohl Finanzinvestoren als auch strategische Interessenten“. In den nächsten Wochen werde er den Kreis der potenziellen Erwerber einengen und in die konkreten Verhandlungen einsteigen. Ziel sei es, „den Verkauf im November abzuschließen und den Betrieb dann an einen neuen Eigentümer zu übergeben“, kündigt Braun an. Geplant sei demnach ein so genannter Asset Deal, bei dem der Käufer die zentralen Unternehmenswerte übernimmt. Anschließend ließe sich die Marke gut weiterentwickeln. Dabei könnte es dann nicht mehr nur um Einweckgläser gehen, sondern auch um andere Produkte.