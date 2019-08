Jahres-Prognose kassiert Wie Henkel unter der Flaute der Autokonzerne leidet

Probleme im Kosmetikgeschäft und der Abschwung in wichtigen Abnehmerbranchen machen dem Konsumgüterkonzern Henkel zu schaffen. Die Düsseldorfer senkten deshalb am Dienstag ihren Ausblick. Beim organischen Umsatzwachstum erwarten sie nun nur noch ein Plus von null bis zwei Prozent, zuvor hatte Konzernchef Hans Van Bylen noch ein Plus von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) wird voraussichtlich stärker gegenüber dem Vorjahr schrumpfen als bislang erwartet.