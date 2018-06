Jahrestagung IATA: Fluggesellschaften sorgen sich um Auswirkungen von Handelsstreit

Vor allem bei den für Fluggesellschaften und Hotels wichtigen Geschäftsreisen wirkten sich Handelsstreits aus, sagte die Chefin des internationalen Touristikverbandes (WTTC), Gloria Guevara Manzo. „Geschäftsreisende warten ab und gucken, was passiert - ist ihr Geschäftszweig betroffen, müssen sie sich verändern und daher an andere Orte reisen. Handelskrieg ist nicht gut.“ Zusätzliche Zölle bedeuteten auch weniger Geld für Investitionen in Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen und Hotels. „Stahl ist für Hotels wie Mehl für Bäckereien.“