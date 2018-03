Jahreszahlen am Donnerstag: Warum Sie bei Henkel auf die Beauty-Sparte achten sollten

Zwar bemüht sich Van Bylen, das Beauty-Geschäft auszubauen. So hat er zuletzt im vergangenen Jahr mit zwei Zukäufen in den USA und Mexiko rund 300 Millionen Euro an Umsatz hinzugewonnen. Doch die Übernahmen stärken vor allem das Geschäft für professionelle Haarpflegemittel in etablierten und schnell wachsenden Märkten, und nicht das schwierige Massengeschäft.