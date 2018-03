Jahreszahlen heute: Warum Sie bei der Post-Bilanz auf die Frachtsparte achten sollten

Der Erfolg ließ jedoch bis zuletzt auf sich warten. In den ersten neun Monaten 2017 sank das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (Ebit) in der Sparte gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent – und das, obwohl das Transportvolumen nahezu im zweistelligen Prozentsatz nach oben ging. Der operative Cashflow aus dem Fracht- und Speditionsgeschäft brach um drei Viertel ein. Mit gerade einmal zwölf Millionen Euro Cash bei einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro kam die Nulllinie in Sichtweite.