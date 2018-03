Japan: Coca-Cola bringt sein erstes alkoholisches Getränk auf den Markt

New YorkAls James Quincey im vergangenen Mai als neuer Vorstandsvorsitzender von Coca-Cola angetreten ist, hieß es: „Wir müssen das Unternehmen neu erfinden“. Nun bringt das Unternehmen in Japan zum ersten Mal ein alkoholhaltiges Getränk auf den Markt. Der neue Chef will in den Markt der „Chu-hi“ vordringen. So werden japanische Alkopops bezeichnet. Es handelt sich um Dosengetränke aus Mineralwasser, Geschmackzusatz und Shochu, ein japanischer Getreideschnaps mit drei bis acht Prozent Alkohol.