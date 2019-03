Jeanshersteller: Levi Strauss hofft bei Börsengang auf Bewertung von knapp 6,2 Mrd Dollar

FrankfurtDer Jeanshersteller Levi Strauss strebt bei seiner Rückkehr an die Börse eine Marktbewertung von 6,17 Milliarden Dollar an. Mit dem Gang aufs Parkett sollen bis zu 587 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt werden, wie das kalifornische Unternehmen am Montag mitteilte.