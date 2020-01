Jetzt spricht der Metro-Chef Koch sieht bei Real weniger als 10.000 Arbeitsplätze bedroht

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende hatte in dem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ die Zukunft für viele Beschäftigte der Handelskette in düsteren Farben gemalt. Er rechne mit „rund 50 Schließungen oder mehr“ im Zuge der Neuordnung. Allein dadurch seien rund 6000 Arbeitsplätze bedroht. Außerdem werde es wohl auch in den an Wettbewerber verkauften Filialen zu sehr vielen betriebsbedingten Kündigungen kommen, befürchtet er. Denn kaum einer der bisherigen Konkurrenten habe eine ähnlich breite Sortimentsstruktur wie Real. Die Beschäftigten in der Elektro-, Sport- und Haushaltswarenabteilung würden deshalb nicht mehr benötigt. Zusammen mit dem zu erwartenden Personalabbau in der Zentralverwaltung seien damit noch einmal 4000 Stellen gefährdet.