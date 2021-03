Jil Sander wird italienisch Die Schöne und das Biest

OTB, das steht für Only the Brave und war lange vor allem eines: der Schriftzug auf den ausgeblichenen oder kunstvoll verschlissenen Jeans, mit denen der Italiener Renzo Rosso seit der Gründung 1978 die Modewelt erobert hat. Aus dem Motto ist längst ein kleineres Modeimperium geworden, zu dem neben Diesel-Jeans weitere kleine, feine Designerlabel gehören; auch Möbel ließ Rosso in Kooperation gestalten. In seiner Opulenz und mit seiner Liebe zur Provokation jedenfalls verkörpert der exzentrische Italiener das genaue Gegenteil der stets unterkühlten Norddeutschen.