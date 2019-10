Jobs bei Aldi, Lidl & Co 50.000 Stellen im Handel sind unbesetzt

Das bekommt offenbar auch der Discounter Lidl zu spüren. Das Unternehmen will seinen Auszubildenden ab 2020 eine Mindestvergütung von 1000 Euro monatlich zahlen, kündigte der für Deutschland zuständige Lidl-Personalchef Jens Urich in der „Welt am Sonntag“ an. Zuvor hatte Urich bereits gegenüber der WirtschaftsWoche auf den wachsenden Mitarbeiterbedarf hingewiesen. „Flächen und Umsätze steigen“, daher „brauchen wir starke Teams in den Filialen, wo unser Bedarf am größten ist, aber auch in den Logistikzentren und hinter den Kulissen in den Verwaltungen, beispielsweise in den Immobilienabteilungen, im Einkauf, in der IT, im Personalbereich“, so Urich. Ganz ähnlich sieht es beim wichtigsten Lidl-Wettbewerber Aldi aus. Bei Aldi Nord sei man „stets auf der Suche“ nach qualifizierten Mitarbeitern, teilt das Unternehmen mit. „Wir suchen sowohl Managementnachwuchsführungskräfte als auch gute Filialleiter, aber auch Mitarbeiter für die unterschiedlichen Fachbereiche.“ Bei Aldi Süd starteten jedes Jahr rund 2000 Azubis ins Berufsleben. Ein großer Teil von ihnen absolviert eine Ausbildung als Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel. „Führungspositionen in den Filialen versuchen wir vorzugsweise mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besetzen, aber natürlich ist auch hier immer Bedarf an neuen Kollegen“, sagt ein Unternehmenssprecher. Gleichzeitig „sind wir immer auf der Suche nach Fachkräften“, etwa für den Standort in Mülheim an der Ruhr.