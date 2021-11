Jogging-Boom Laufschuhmarke On meldet Umsatzrekord

Seit Anfang November seien jedoch alle Produktionsstätten in Vietnam zumindest wieder geöffnet und insgesamt überträfe der Ausblick auf Umsatz und EBITDA die ursprünglichen Annahmen. Auf das ganze Jahr gesehen rechnet On mit einem Umsatz von 710 Millionen Franken; das entspräche einem Plus von 67 Prozent gegenüber 2020 und nach einem Verlust in Höhe von 25 Millionen Franken im Vorjahr mit einem Gewinn in Höhe von knapp 17 Millionen Franken.