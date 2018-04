Jump-Übernahme: Uber baut eine Elektrofahrrad-Flotte auf

„Es ist eine interessante Evolution unseres Geschäftsmodells“, sagte Khosrowshahi. Jump, das zunächst unter dem Namen Social Bicycles firmierte, hatte zuerst Räder direkt an US-Städte verkauft, darunter Portland und Phoenix. Seit diesem Jahr vermietet die Firma 250 Fahrräder direkt an Privatkunden in San Francisco. Sie kosten pauschal zwei Dollar je Fahrt. Auch in der Hauptstadt Washington ist der noch kleine Anbieter mit der stationsfreien Vermietung präsent.