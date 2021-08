Just Eat Takeaway.com: Expansionskurs drückt Lieferando-Eigner tief in die roten Zahlen

Der Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com musste für sein rasantes Wachstum in der ersten Jahreshälfte tief in die Taschen greifen. Von Januar bis Juni sei ein bereinigter operativer Verlust (Ebitda) in Höhe von 190 Millionen Euro angefallen, teilte der Essenslieferdienst am Dienstag mit. Analysten hatten sogar mit einem noch höheren Minus gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Plus von 205 Millionen Euro in der Bilanz gestanden.