Just Eat Takeaway Lieferando-Mutterkonzern erwägt Verkauf der US-Tochter Grubhub

Bereits im ersten Quartal nagte die Konkurrenz am Geschäftsmodell der Niederländer. So verfehlte Just Eat Takeaway mit rund 264 Millionen Bestellungen nicht nur deutlich die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, sondern verzeichnete damit auch einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttowarenwert – also alles, was die Kunden in den digitalen Warenkorb legen – stieg hingegen um vier Prozent auf 7,2 Milliarden Euro.