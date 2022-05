Just Eat Takeaway: Unruhe bei Lieferando-Eigner: Aufsichtsratschef muss gehen

Just Eat Takeaway steht unter Druck, das Wachstum auch nach dem Corona-Boom voranzutreiben, dabei in die schwarzen Zahlen zu kommen und eine gute Lösung für die erst 2021 für 7,3 Milliarden Dollar gekaufte US-Tochter Grubhub zu finden. Die neue Unruhe durch die Personalabgänge kam am Aktienmarkt nicht gut an. Das Takeaway-Papier fiel bis zu acht Prozent auf 24,20 Euro und setzte damit seine Verlustserie fort. In diesem Jahr ging es bereits 45 Prozent bergab.