KaDewe, Oberpollinger und Alsterhaus: Übernimmt die Central Group die volle Kontrolle über Signas Luxus-Kaufhäuser?

Der thailändische Einzelhändler Central Group erwägt Medienberichten zufolge die Übernahme einiger Immobilien der österreichischen Signa. Dazu gehörten das KaDeWe in Berlin und Selfridges in London, berichteten „Handelsblatt „und „Business Insider“ am Samstag. Die erste Übernahme könnte laut Handelsblatt in Kürze abgeschlossen werden. Es gehe „eher um Wochen als um Monate“, zitiert das Medium einen Insider.