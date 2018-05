Kaffee-Allianz Nestlé kauft Starbucks' Handelsgeschäft

An der Schweizer Börse kam der Deal gut an. Mit seinem drittgrößten Zukauf sichere sich Nestlé eine starke Marke zu einem recht vernünftigen Preis, erklärte Bernstein-Analyst Andrew Wood. Nestlé-Aktien stiegen um ein Prozent. Die Titel von Starbucks legten im vorbörslichen US-Handel knapp drei Prozent zu. Der Konzern aus Seattle erfreute seine Anleger außerdem mit der Ankündigung, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 etwa 20 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen auszubezahlen. Nestlé mit Sitz in Vevey am Genfersee ist im Geschäft mit warmen Getränken bereits heute weltweit die klare Nummer eins und erwirtschaftet Analysten zufolge mehr Umsatz als die fünf nachfolgenden Anbieter zusammen. Dennoch holen die Rivalen auf. So brachte die Beteiligungsgesellschaft JAB Holdings der deutschen Milliardärsfamilie Reimann, mit einer ganzen Reihe von Übernahmen wie Douwe Egberts, Peet's Coffee & Tea und Keurig Green Mountain eine Konsolidierungswelle ins Rollen, die nach Meinung von Experten anhalten dürfte. Hintergrund seien die veränderten Konsumgewohnheiten der jüngeren Kunden, die mit Starbucks aufgewachsen seien und kleinere Marken bevorzugten. Für exotische Bohnen und andere Spezialitäten seien sie bereit, tiefer in die Tasche zu greifen, damit die Anbieter höhere Margen einstreichen könnten als bei Standard-Nahrungsmitteln.