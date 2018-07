Kaffee besonders beliebt Deutsche geben mehr für Fair-Trade-Produkte aus

Die Menschen in Deutschland geben nach Angaben eines Branchenverbands mehr Geld für Produkte aus fairem Handel aus. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 1,473 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Forum Fairer Handel am Dienstag in Berlin mit. Das Geld floss meist in Lebensmittel, zu einem Drittel allein in Kaffee.