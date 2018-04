Zum einen bringt der Fair-Aufschlag im Vergleich zum normalen Kaffee nur wenig Geld und somit wenig zusätzlichen Wohlstand für die Bauern. So teuer die Arabica- und Robusta-Bohnen für das gute Gewissen in den Läden auch verkauft werden. Der Fair-Zuschlag auf die Rohware liegt oft nur bei 50 Cent auf die gut zwei Euro, die ein Kilo regulärer Kaffee kostet.



Und davon kommt nur ein Bruchteil bei den Bauern an. „Es ist pro Tasse nur ein Drittel Cent“, sagt der in Straßburg ansässige Kaffeeaktivist Fernando Morales-de la Cruz aus Guatemala, der unter der Marke „Café for Change“ Bohnen mit höheren Aufschlägen verkauft. Selbst der Aufpreis von einem Drittel, den Marktführer Nestlé seinen Lieferanten laut eigenen Angaben für die pro Kilo bis zu 80 Euro teuren Nespresso-Edelmischungen bezahlt, sei am Ende nicht genug. Laut einer Studie aus Brasilien von 2016 kommen Arbeiter zertifizierter Farmen in manchen Regionen trotz der Aufschläge immer noch auf Monatslöhne von 300 Euro. Das ist rund ein Viertel weniger als das örtliche Existenzminimum. Nötig wäre laut Morales-de la Cruz ein Aufschlag von mindestens einem Cent pro Tasse – also etwa 100 Prozent.