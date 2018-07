Kaffeegeschäft: Boom bei Kaffeevollautomaten treibt Umsatz bei Melitta

MindenWeniger Filtertüten, dafür deutlich mehr Kaffeevollautomaten in den Küchen: Die Melitta Gruppe hat ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um knapp elf Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Wie Melitta am Mittwoch in Minden mitteilte, wuchs der Umsatz von Kaffeevollautomaten weltweit um elf Prozent, der bei Filtertüten hingegen nahm um vier Prozent ab.