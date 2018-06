Kaffeehauskette: Starbucks schließt 150 Niederlassungen in den USA

New YorkDie zunehmende Konkurrenz sowohl von Edelcafés als auch Fast-Food-Ketten macht Starbucks zu schaffen. Die Leistung sei zuletzt „nicht akzeptabel“ gewesen, teilte Konzernchef Kevin Johnson am Mittwoch mit. Im kommenden Geschäftsjahr würden deshalb rund 150 Niederlassungen in den USA dichtgemacht.