Kaffeekonzern Tchibo senkt erneut Preise für Kaffeeprodukte

HamburgAngesichts des Preisverfalls an den internationalen Kaffeebörsen senkt der Hamburger Kaffeekonzern Tchibo die Preise für einen Teil seines Sortiments. Drei Filterkaffees würden um bis zu 40 Cent je Pfund günstiger, teilte Tchibo am Freitag in Hamburg mit. Es handelt sich bereits um die zweite Preissenkung von Tchibo im laufenden Jahr.