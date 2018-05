Kahlschlag bei Warenhauskette: Europa-Chef der Kaufhofmutter HBC muss gehen – zwei Häuser schließen

Unterdessen hat der Kaufhof-Aufsichtsrat hat in seiner gestrigen Sitzung außerdem beschlossen, die Filialen in Hof und in Solingen zu schließen. Das Unternehmen habe entschieden, die Anfang 2019 auslaufenden Mietverträge für die beiden Häuser in Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Freitag mit.