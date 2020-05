Vorbehalte könnte nun auch Benkos Signa zu spüren bekommen. Denn Signa gehört zum einen das operative Warenhausgeschäft. Zum anderen befinden sich zahlreiche Warenhausimmobilien – vor allem von Kaufhof – im Besitz der Österreicher. Andere Beteiligte dürften daher genau registrieren, ob die Einschnitte Signa in gleichem Umfang treffen wie sie, oder ob Benko das Verfahren nutzen will, um auf Kosten anderer zu sparen. Teuer wird die Rettungsmission in jedem Fall für Benko. Am Ende wird Signa wohl erneut erhebliche Mittel investieren müssen, um die Warenhäuser am Leben zu erhalten.



Wie im Rausch hat der österreichische Karstadt-Kaufhof-Miteigentümer René Benko in den vergangenen Jahren sein Imperium ausgebaut und Milliarden für den Kauf von Immobilien und Handelsketten mobilisiert. Doch nun wütet das Coronavirus in Benkos Reich – mit heftigen Folgen.