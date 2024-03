Kakaokrise Wie nachhaltig und fair ist unser Schokohase produziert?

Vor Feiertagen ist es oft voller in Supermärkten – so auch vor Ostern. Verständlich, denn viele wollen unbedingt etwas kaufen, das zum Osterfest einfach dazugehört: Schokohasen. Dieses Jahr werden in Deutschland allein 240 Millionen Stück davon produziert. Doch vielleicht standen manche etwas verdutzt vor dem Regal. So ein Osterhase mit Glöckchen kann in diesem Jahr schnell einmal 6,59 Euro kosten. Ganz schön teuer, oder? In der Tat. Mehrere Verbraucherzentralen beklagen dieses Jahr intransparente Preissteigerungen bei Schokoladenwaren.