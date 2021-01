Kampf gegen Corona Kühne + Nagel übernimmt Logistik des Moderna-Impfstoffs

Der Vertrag betrifft die Strecke von der Produktionsstätte bis zu einem kontinentalen Verteilzentrum – in Europa ist dies bei Moderna Branchenkreisen zufolge in Belgien. Auch die Strecke von diesem Zentrum zum nationalen Distributionszentrum – hier also die Lastwagen-Fahrt von Belgien nach Deutschland – ist in dem Vertrag drin, danach greifen andere Logistikabkommen.