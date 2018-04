Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub: Tragödie am Matterhorn

Haub lernt Lebensmittelkaufmann, natürlich bei Tengelmann, schließt das Studium in St. Gallen als Diplom-Kaufmann ab, startet bei dem Nahrungsmittelhersteller Nestlé und wird dann Berater bei McKinsey. 1991 wechselt er ins Familienunternehmen und nimmt dort als Projektleiter den „Aufbau Ost“ in Angriff. „Erst die Wendezeit hat die Lust am Unternehmersein in mir erweckt“, berichtete er. Im Jahr 2000 wird er Gesamtchef. „Ich habe zuvor bei McKinsey erlebt, wie man es in Firmen besser nicht macht.“ Nun muss er das eigene Unternehmen sanieren.