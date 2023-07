Karls Erlebnis-Dorf „Wir reden auch Heiligabend um 22.30 Uhr noch mit unserer Familie über Karls“

Es wird derzeit viel über die Viertagewoche diskutiert. Würden Sie das im Unternehmen umsetzen?

Ich bin dafür, dass jeder das tut, was er möchte. Wer 4 Tage bei Karls arbeiten möchte, der kann das. Wer einen Tag arbeiten möchte, der kann das. Natürlich kann man für weniger Arbeit nicht das gleiche Geld bekommen, wie für viel Arbeit. Die Rechnung geht nicht auf.



Welche Rolle spielt dabei das Thema Nachhaltigkeit?

Wir gehen das Thema vielschichtig an. Eines unserer sieben Adjektive, nach denen wir Karls ausrichten, heißt „natürlich“. Wir nehmen das Thema ernst. Angefangen bei unseren Bemühungen um eine autarke Energieversorgung, über die Umstellung der Erdbeerproduktion, bis hin zu einer müllfreien Freizeitparkgastronomie. Wir packen viele Themen an. Aber echte Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch immer ökonomische Nachhaltigkeit. Konzepte oder Lösungen, die nur ökologisch nachhaltig sind, sich aber nicht rechnen, sind am Ende nicht mal mehr ökologisch nachhaltig. Daher tüfteln wir immer salonfähig an einem Thema, bis wir Ökologie und Ökonomie unter einen Hut gebracht haben. Das ist oft gar nicht so schwer, wie es scheint.