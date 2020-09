Karneval in Coronazeiten? „Die echten Jecken werden sich schon verkleiden“

Aber hat Armin Laschet denn nicht bloß ausgesprochen, was die allermeisten Jecken ohnehin seit langem ahnten?

Laschet hat sich in der Coronakrise früh für Lockerungen ausgesprochen und sich damit nicht nur Fans gemacht. Wahrscheinlich macht er nun mit solchen Aussagen auch Politik. Aber die Menschen brauchen auch wieder ein bisschen Freude. Wir haben die Menschen ja mittlerweile so verängstigt, dass sie sich gar nicht mehr trauen ins Restaurant zu gehen, eine Feier oder ein Konzert zu besuchen. Wirtschaftlich ist das ein Desaster. Natürlich, wir sprechen hier nicht über eine Kleinigkeit, die ganze Welt ist von Corona betroffen. Aber grundsätzlich muss man den Menschen auch wieder eine Perspektive aufzeigen, etwas Freude bereiten. Karneval ist ein ganz gutes Instrument. Dass der Karneval anders als üblich stattfinden wird, verstehe ich – aber dass man komplett auf ihn verzichten soll, finde ich nicht richtig. Und das wird auch nicht passieren: Die Leute werden ja definitiv feiern, ob im Kindergarten oder zu Hause oder im Büro.



Ihr Unternehmen Deiters ist selbsternannter Marktführer für Kostüme. Wie abhängig sind Sie vom Karneval?

Wir machen 65 bis 70 Prozent unseres Jahresumsatzes in der Karnevalssession. In der Spitze beschäftigen wir 700 Mitarbeiter. Das ist also gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Trotzdem sind wir positiv. Uns ist natürlich bewusst, dass wir nicht den gewohnten Umsatz erwirtschaften werden, aber wir hoffen auf die Kreativität der Karnevalisten.



Sind Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit?

Wir haben Kurzarbeit angemeldet, aber allen Mitarbeitern bis jetzt ihr Gehalt aufgefüllt. Wir hatten fünf Monate unsere Filialen geschlossen. Das bedeutet ja dann automatisch Kurzarbeit, weil ich für diese Mitarbeiter schlicht und einfach nichts zu tun hatte. Da jetzt aber wieder alle Filialen geöffnet haben, konnten wir unsere Mitarbeiter größtenteils wieder aus der Kurzarbeit rausholen. Ich bin seit 17 Jahren Inhaber und habe das Unternehmen so aufgebaut mit 31 Filialen und wollte jetzt nicht im Corona-Jahr damit aufhören. Aber solch eine Situation hatten auch meine Vorgänger noch nicht. Stand heute ist unser Umsatz natürlich nicht gut. Aber wir versuchen das System am Laufen zu halten, all unsere Filialen haben geöffnet. Und unsere Läger sind voll, und wenn wir die Kostüme dieses Jahr nicht losschlagen, werden wir sie eben nächstes Jahr wieder verkaufen. Wir sind optimistisch. Auch weil der Wille der Menschen sich nicht verändert hat. Wir verkaufen Spaß, und der tut unserer Gesellschaft gut.



Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, sagt, die Sessionseröffnung am 11.11. werde voraussichtlich mit sehr viel weniger Zuschauern stattfinden. Glauben Sie, die Jecken verkleiden sich trotzdem, auch wenn sie zu Hause bleiben müssen? Dann sieht doch niemand ihre Kostüme.

Die echten Jecken werden sich schon verkleiden, egal wo sie sind. Und an Weiberfastnacht oder Rosenmontag gehen doch ohnehin die allermeisten im Rheinland kostümiert zur Arbeit – sofern sie an diesen Tagen überhaupt arbeiten. Wir wollen auch in diesem Jahr unseren Teil dazu beitragen, den Karneval erlebbar zu machen – auch unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.