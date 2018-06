Karstadt/Kaufhof Endspiel für René Benko

von Mario Brück 26. Juni 2018

An der Übernahme der Warenhauskette Kaufhof beißt sich der erfolgsverwöhnte Karstadt-Eigner René Benko die Zähne aus. Bisher. Jetzt scheint René Benko seinem großen Ziel so nahe zu sein, wie nie zuvor. Bild: imago

Er stemmt milliardenschwere Immobiliendeals, kauft Onlinehändler am laufenden Band und schluckte erst vor wenigen Tagen die Möbelketten Kika und Leiner. Doch an der Übernahme der Warenhauskette Kaufhof beißt sich der erfolgsverwöhnte Karstadt-Eigner die Zähne aus. Bisher. Jetzt scheint René Benko seinem großen Ziel so nahe zu sein, wie nie zuvor.