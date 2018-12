Karstadt-Kaufhof-Fusion „Wir leben nicht davon, Filialen zu schließen“

Verdi hatte nach dem offiziellen Vollzug der Fusion am Freitag eine „sofortige Einbindung“ der Betriebsräte und der Gewerkschaft gefordert.



Unter das Dach der Holding kommen nicht nur die deutschen Filialen von Kaufhof und Karstadt, sondern auch die Karstadt-Sporthäuser, die europäischen Filialen der Outlet-Kette Saks Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die erst kürzlich gegründeten Hudson's-Bay-Warenhäuser in den Niederlanden sowie eine Reihe von Internet-Anbietern. Die Mehrheit am neuen Gemeinschaftsunternehmen hält der bisherige Karstadt-Eigentümer Benko.