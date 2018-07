Karstadt und Galeria Kaufhof: Was eine Warenhausfusion für die Mitarbeiter bedeutet

Zwar würde eine Entscheidung für Köln nicht bedeuten, dass automatisch alle Jobs in Essen wegfallen, aber viele Mitarbeiter dürften einen Umzug oder aber den täglichen Pendelaufwand scheuen.

Auch in Köln wird die personelle Lage durch einen Zusammenschluss nicht besser. In der Stadt am Rhein arbeiten derzeit rund 1600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte allerdings schon im Februar angekündigt, dass bis 2020 rund 400 Stellen in der Zentrale gestrichen werden. Der Stellenabbau solle sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter und Abfindungen erfolgen, hieß es bislang.