Karstadt und Kaufhof Kaufhof-Immobilien in Milliardenwert sollen neu verteilt werden

Der kanadische Handelskonzern Hudson’s Bay (HBC), dem die Warenhauskette Kaufhof gehört und Karstadt-Eigentümer René Benko wollen nicht nur Karstadt, Karstadt Sport und Kaufhof in ein gemeinsames Joint Venture einbringen. Vielmehr soll sich Benkos Firma Signa auch mit je 50 Prozent an zwei Immobilienpaketen von HBC beteiligen. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe. Kommt der Vertrag so zustande wie aktuell avisiert, müsste Benko für die Anteile an den Objekten rund 900 Millionen Euro zahlen.