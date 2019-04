Karstadt wird wieder zum Problemfall Warenhäusern in den Niederlanden droht Schließung  

Seit der Fusion von Kaufhof und Karstadt im November gehören zu der neuen Unternehmensgruppe auch Warenhäuser in den Niederlanden, die unter dem Label „Hudson‘s Bay“ betrieben werden. Noch im März wurde ein neues Haus in Utrecht eröffnet. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, entwickeln sich die Häuser allerdings zum Problemfall. Das Management von Galeria Kaufhof Karstadt rechnet damit, dass die Filialen in den Niederlanden bis 2028 rund eine Milliarde Euro verlieren, wenn alles so weiter läuft wie bisher. Das Magazin beruft sich hierbei auf interne Unterlagen. Die Häuser in den Niederlanden noch dieses Jahr zu schließen oder in die Insolvenz zu schicken, wird in internen Papieren als betriebswirtschaftlich sinnvollste Lösung dargestellt.