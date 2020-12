Kartellamt genehmigt Verkauf von Real-Märkten 92 Real-Filialen für Kaufland: Das wird den deutschen Handel verändern

Trotz der hohen Konzentration des Beschaffungsmarktes müsse bei der kartellrechtlichen Einordnung berücksichtigt werden, dass zwischen den vier führenden Handelsketten im Einkauf ein gewisser Wettbewerb besteht, argumentiert in der aktuellen Entscheidung dagegen das Bundeskartellamt. Der gesamte Beschaffungsanteil von Real liege ohnehin bei unter fünf Prozent. Zudem haben die Wettbewerbshüter den Verkauf an Kaufland nur unter Auflagen genehmigt. „Die bedingte Freigabe des Vorhabens war möglich, weil sich SCP im Gegenzug dazu verpflichtet hat, Real-Standorte mit einem Beschaffungsvolumen von insgesamt mindestens 200 Millionen Euro“ an mittelständische Unternehmen zu veräußern, sagt Kartellamtspräsident Mundt. Hier kommt Globus ins Spiel. Die Saarländer betreiben in Deutschland bislang 47 SB-Warenhäuser und erzielen einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro in Deutschland. Mit der Möglichkeit, nun 24 zusätzliche Standorte zu übernehmen, wurde eine „nennenswerte Expansionsmöglichkeiten für das Unternehmen“, heißt es beim Bundeskartellamt.