Kartellamt leitet Prüfung ein Real-Verkauf an Edeka wird zur Hängepartie

Die Prüfung des Verkaufs von Supermärkten der Metro-Tochter Real an den Konkurrenten Edeka zieht sich bis ins kommende Jahr. Das Bundeskartellamt will die Transaktion genau unter die Lupe nehmen und leitet dazu eine vertiefte Prüfung ein. Ein Sprecher des Bundeskartellamts bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Branchenkreisen. „Es sind weitere Ermittlungen erforderlich“, sagte er. Die Untersuchung laufe deshalb bis voraussichtlich zum 28. Februar 2020. Edeka will 87 Real-Standorte übernehmen.