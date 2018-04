Kasper Rorsted: Adidas-Kunden können 2019 Schuhe im Laden ausdrucken

Bislang entsteht der neuartige Turnschuh in der Speedfactory, die Adidas 2017 in Ansbach eröffnet hat – und die als Musterbeispiel für die vernetzte Produktion gilt. In die Fertigung der Schuhe fließen viele Daten, die der Konzern per App über die Bedürfnisse seiner Kundschaft sammelt. Mit Turnschuhen erwirtschaftet Adidas etwa die Hälfte seines Umsatzes von jährlich 20 Milliarden Euro.