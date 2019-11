Kauf-nix-Tag Nachhaltiger Konsum statt Black Friday?

Dieses Kleid! Und die Stiefel erst! Und dennoch: Wenn Anna Schunck einen Schaufensterbummel macht, belässt sie es oft beim Gucken. Früher sei das anders gewesen, sagt die 38-Jährige. Da sei sie sogar in Mittagspausen losgegangen, um ein Outfit für den Abend zu kaufen. „Den Wandel ausgemacht hat, glaube ich, ein Zu-Viel-Gefühl.“ Inzwischen bloggt Schunck über Nachhaltigkeit und hält wegen des Klimawandels „Verzicht für alle“ für geboten. Selbstkasteiung sei dabei nicht der Weg. Sie kaufe auch ab und an etwas, möglichst gebraucht, sagt sie vor dem Kauf-nix-Tag am 30. November.