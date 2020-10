Kaufangebot von Liberty Steel IG-Metall-Vorstand Kerner fordert Staatseinstieg bei Thyssenkrupp

Am Ende sei Kerner egal, wer das Geld mitbringe, solange eine solide Finanzierung und ein nachhaltiges industrielles Konzept stehe. „Aber ich weiß auch: Den Märchenprinzen in der Industrie gibt es nicht, der Thyssenkrupp Steel rettet. Wir sollten deshalb das Pferd nicht von hinten aufzäumen und glauben, wenn Liberty Steel nur Zugeständnisse der Arbeitnehmer erfüllt, dann läuft das.“ Das sei nicht der Fall. „Zugeständnisse an Standorte und Mitarbeiter machen nur Sinn, wenn das finanzielle und wirtschaftliche Konzept, das Liberty Steel für Thyssenkrupp hat, sich trägt. Und das ist noch völlig unklar“, so Kerner.



