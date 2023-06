Kaufentscheidung Kein Unternehmen profitiert so stark von seinem nachhaltigen Image wie Tesla

Seit Jahrzehnten schon widmet sich ein ganzer Wirtschaftszweig den Wünschen und Gewohnheiten der Konsumenten, versuchen Marktforscher herauszufinden, was den einkaufenden Menschen in Laune bringt und was ihn abschreckt. Und dennoch: Der Konsument, er bleibt im Kern ein rätselhaftes Wesen.