Kaufhaus-Besitzer Hudson’s Bay: Hacker stehlen fünf Millionen Datensätze von US-Kaufhausketten

New YorkErneut sind US-Unternehmen Opfer eines umfangreichen Datenklaus geworden. Hacker haben fünf Millionen Datensätzen von den Kaufhausketten Saks Fifth Avenue und Lord & Taylor gestohlen, wie das Wall Street Journal (WSJ) mit Bezug auf die New Yorker Cybericherheits-Firma Gemini Advisory LLC berichtet.