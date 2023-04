Kaufhauskette: Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei Galeria auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der angeschlagenen Warenhauskette Galeria in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks auf. Betroffen seien Filialen in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, um in der laufenden Tarifrunde bei dem letzten Warenhausriesen in Deutschland Druck zu machen, teilte Verdi mit.