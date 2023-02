Kaufhauskonzern Galeria sieht keinen Spielraum für Rückkehr zum Flächentarifvertrag

Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria wird es für die rund 17.000 Beschäftigten in absehbarer Zeit keine Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels geben. Die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach einer Rückkehr Galerias in das Vertragswerk stehe „nach erster Bewertung nicht mit dem vom Unternehmen vorgelegten Insolvenzplan in Einklang“, erklärte das Galeria-Management nach Tarifverhandlungen mit Verdi am Freitag in einem Reuters vorliegenden Schreiben an die Mitarbeiter.