Kaufhof: Arbeitnehmer fordern für Gehaltskürzungen eine Dividende und Mitspracherecht

Vor dem Start der Verhandlungen um Einschnitte bei den Gehältern der rund 21 000 Kaufhof-Mitarbeiter am 18. Mai in Frankfurt drängen Arbeitnehmervertreter auf ein „alternatives Sanierungskonzept“. Das vom Management vorgeschlagene Programm „Turn 2 Win“ ziele einseitig darauf ab, die Personalkosten zu reduzieren. Die Führungsriege agiere nach dem Motto: „Ich weiß nicht wie und um wie viel ich die Marge verbessern will, bei den Arbeitnehmern hole ich aber 93 Millionen Euro!“, heißt es in einer Bestandsaufnahme für die Tarifkommission, die der WirtschaftsWoche vorliegt.