Neuwald sieht „ein Ertragssteigerungs- und Sparpotenzial von insgesamt mehreren Hundert Millionen Euro in den kommenden Jahren“. Bei den am Freitag in Frankfurt beginnenden Gesprächen mit den Arbeitnehmern „geht es jetzt darum zu klären, mit welchen Maßnahmen das Ziel erreicht werden kann“, so Neuwald.