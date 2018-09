Kaufhof-Karstadt-Fusion Joint Venture erhält 400 Millionen Euro Kapital

Danach legen beide Eigentümer jeweils 100 Millionen Euro in bar in das neue Unternehmen. Darüber hinaus wird die Signa-Gruppe die Immobilie Carsch-Haus in Düsseldorf und die Kaufhof-Filiale in der Hohen Straße in Köln erwerben. Beide Objekte gehören aktuell einem Konsortium um Kaufhof-Eigentümer HBC. Der Erlös aus dem Geschäft, abzüglich eines Kredits und Zahlungen an Dritte, beläuft sich auf rund 200 Millionen Euro. Dieser Betrag soll ebenfalls dem Joint Venture zu Gute kommen. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Verhandlungskreisen. Weder HBC noch Signa gaben hierzu eine Stellungnahme ab.