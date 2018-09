Herr Gramsch, Kartellamtspräsident Andreas Mundt hat angekündigt, die Fusionspläne von Kaufhof und Karstadt genau unter die Lupe zu nehmen: „Wir stellen uns auf ein extrem umfangreiches und aufwendiges Verfahren ein.“

Es ist allein mengenmäßig sehr umfangreich, da es eine Reihe verschiedener regionaler Märkte gibt, in denen sich beide Gruppen überschneiden. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Marktabgrenzung einmal auf der Ebene der Produkte vorgenommen wird – also nach Warengruppen wie Bekleidung oder Sportartikel – und einmal räumlich, also auf regionaler Ebene. So ein Kaufhaus hat ein Einzugsgebiet von etwa 60 Minuten Fahrzeit, in ländlichen Gebieten vielleicht 90 Minuten.