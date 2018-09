Kaufhof und Karstadt fusionieren K-und-K wird Wirklichkeit – das sind die Details

Tatsächlich setzen HBC und Signa vor allem auf so genannte Synergieeffekte. „Die Unternehmen brauchen nicht mehr zwei Zentralen, sie können Einkauf, Logistik und IT bündeln“, sagt Handelsexperte Jörg Funder von der Hochschule Worms. „All das spart viel Geld ein.“ Daneben sieht er einen weiteren Punkt, der eine Rolle gespielt haben dürfte: HBC hat sich mit der Übernahme von Kaufhof vor drei Jahren schlicht verschätzt. „Die Kanadier sind vermutlich froh, dass sie jetzt mit einem blauen Auge aus ihrem Engagement herauskommen und die operative Verantwortung abgeben können“ , so Funder. In der Pressemitteilung ist davon indes nichts zu lesen.