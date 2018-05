Kaufland und Lidl: Schwarz Gruppe will Umsatzmarke von 100 Milliarden Euro knacken

BerlinDie Schwarz Gruppe (Kaufland, Lidl) will im laufenden Geschäftsjahr die Umsatzmarke von 100 Milliarden Euro knacken. Das gab der Handelskonzern am Donnerstag bekannt. Im Geschäftsjahr 2017 (per Ende Februar 2018) habe die Neckarsulmer Unternehmensgruppe den Filial- und Online-Umsatz zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 96,9 Milliarden Euro gesteigert.