Kein Aufatmen nach der Coronakrise Deutschlands Innenstädten droht ein Aderlass

Auf den wichtigsten deutschen Einkaufsstraßen waren in den Monaten Juli, August und September im Durchschnitt demnach nur rund 87 Prozent der Menschen unterwegs, die dort im gleichen Zeitraum 2019 – also vor der Pandemie – gezählt wurden. Nur sechs große Einkaufsmeilen lagen der Analyse zufolge über den Werten von 2019. An 49 Standorten lagen die Frequenzen dagegen teilweise deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. In der Kettwiger Straße in Essen wurden beispielweise im Juli, August und September 2019 insgesamt mehr als drei Millionen Passanten erfasst, 2021 waren es mit rund 2,3 Millionen nur 76 Prozent davon. Noch geringer waren die Zahlen in Münchens Neuhauser Straße (75 Prozent), in der Hohen Straße in Köln (75 Prozent), in der Bonner Poststraße (73 Prozent) und auf der Südseite des Kurfürstendamms in Berlin (72 Prozent).